Российские учёные разработали нейросеть, которая повысит точность навигаторов

Российские учёные использовали нейросети для улучшения прогнозов ионосферы, что может повысить точность навигационных систем, включая ГЛОНАСС. Эта прослойка атмосферы важна для работы систем навигации, и знание о количестве электронов в ней существенно. Ведущий учёный из Института солнечно-земной физики разработал метод, использующий нейросеть для точного прогнозирования изменений в количестве электронов, учитывая различные факторы, такие как время суток, сезонные колебания и уровень солнечной активности.

Исследователи обучили нейросеть на данных с 1998 по 2023 год из разных частей мира. Новый метод, опирающийся на два параметра — время и индекс F10.7, показал значительно большую точность по сравнению с существующими методами. Улучшенные прогнозы помогут инженерам предсказывать, как сигналы спутниковых систем, таких как ГЛОНАСС, проходят через ионосферу, повышая точность навигации на примерно 15%.