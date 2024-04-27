Российские учёные разработали новую технологию производства зубных имплантов

Учёные из Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН предложили новый способ создания керамических коронок и имплантатов зубов из диоксида циркония. Они утверждают, что эти изделия по качеству не уступают зарубежным аналогам. Планируется начать поставки первых образцов на российский рынок к 2027 году, чтобы предложить альтернативу дорогим импортным вариантам, которые стали сложнее приобрести из-за санкций.

Научный руководитель ИВТЭ УрО РАН Юрий Зайков отмечает, что в настоящее время в России возникают проблемы с получением импортных материалов для медицинских нужд. Поэтому важно быстро наладить производство местных разработок. Разработчики объясняют, что сейчас в России применяются коронки из диоксида циркония, но их приходится импортировать. Однако их использование у нас пока не так распространено, как на Западе, хотя этот материал обладает множеством преимуществ перед титановыми имплантатами, такими, как лучшая совместимость с организмом и меньшее количество побочных реакций.