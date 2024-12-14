Российские учёные разработали новые материалы для «окрашивания» раковых клеток

Учёные Южного федерального университета синтезировали 12 новых соединений спиропиранов, которые меняют цвет под воздействием света. Эти молекулы обладают уникальной фотоуправляемой флуоресценцией и могут быть полезны в медицине. Исследователи уверены, что такие соединения подходят для создания флуоресцентных зондов, помогающих визуализировать клетки, и маркеров, используемых в диагностике. В лаборатории выяснили, что спектральные свойства спиропиранов зависят от структуры катиона, а их токсичность — от типа аниона.

Артём Пугачев, старший научный сотрудник ЮФУ, отметил, что менее токсичные соединения можно применять для безопасного окрашивания живых тканей. Более токсичные версии перспективны в борьбе с раком, поскольку могут выявлять и уничтожать опухолевые клетки. Учёным уже удалось с помощью новых соединений визуализировать устойчивые к антибиотикам бактериальные биопленки. Это открытие важно для борьбы с хроническими заболеваниями, вызванными патогенными микроорганизмами, и предупреждения отторжения имплантатов.

Сейчас исследователи планируют изучить противораковую активность спиропиранов и их возможности в борьбе с инфекциями. В ЮФУ пояснили, что говорить о готовых препаратах пока рано, так как необходимы длительные доклинические и клинические испытания. Однако разработка уже сейчас демонстрирует потенциал для диагностики и лечения сложных заболеваний, включая онкологию.