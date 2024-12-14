Российские учёные разработали новые материалы для «окрашивания» раковых клеток

Российские учёные разработали новые материалы для «окрашивания» раковых клетокОни меняют цвет при изменении освещения
Учёные Южного федерального университета синтезировали 12 новых соединений спиропиранов, которые меняют цвет под воздействием света. Эти молекулы обладают уникальной фотоуправляемой флуоресценцией и могут быть полезны в медицине. Исследователи уверены, что такие соединения подходят для создания флуоресцентных зондов, помогающих визуализировать клетки, и маркеров, используемых в диагностике. В лаборатории выяснили, что спектральные свойства спиропиранов зависят от структуры катиона, а их токсичность — от типа аниона.
Артём Пугачев, старший научный сотрудник ЮФУ, отметил, что менее токсичные соединения можно применять для безопасного окрашивания живых тканей. Более токсичные версии перспективны в борьбе с раком, поскольку могут выявлять и уничтожать опухолевые клетки. Учёным уже удалось с помощью новых соединений визуализировать устойчивые к антибиотикам бактериальные биопленки. Это открытие важно для борьбы с хроническими заболеваниями, вызванными патогенными микроорганизмами, и предупреждения отторжения имплантатов.
Сейчас исследователи планируют изучить противораковую активность спиропиранов и их возможности в борьбе с инфекциями. В ЮФУ пояснили, что говорить о готовых препаратах пока рано, так как необходимы длительные доклинические и клинические испытания. Однако разработка уже сейчас демонстрирует потенциал для диагностики и лечения сложных заболеваний, включая онкологию.