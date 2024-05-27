Российские учёные разработали новый метод оценки качества передачи сигнала

Опубликовано 27 мая 2024, 22:50
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Российские учёные разработали новый метод оценки качества передачи сигналаВо время передачи звуковых волн
Учёные МТУСИ разработали новый метод оценки качества передачи сигнала звукового вещания
Учёные из МТУСИ предложили новый метод оценки качества передачи звукового сигнала. Они смотрят на изменения в статистических характеристиках передаваемого сигнала, которые определяют, как его воспринимает слушатель.
Существующие методы оценки, включая ГОСТ, смотрят на форму тестового сигнала, что не всегда отражает реальное качество передачи. Кроме того, у существующих каналов связи изменяются свойства сигнала в процессе передачи, что затрудняет оценку его качества.
Учёные разработали новые алгоритмы для оценки мощности сигнала, его формы, спектра и ритма. Это помогает более точно предсказывать, как слушатель воспримет переданный сигнал, и улучшает общую оценку его качества.