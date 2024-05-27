Российские учёные разработали новый метод оценки качества передачи сигнала

Учёные из МТУСИ предложили новый метод оценки качества передачи звукового сигнала. Они смотрят на изменения в статистических характеристиках передаваемого сигнала, которые определяют, как его воспринимает слушатель.

Существующие методы оценки, включая ГОСТ, смотрят на форму тестового сигнала, что не всегда отражает реальное качество передачи. Кроме того, у существующих каналов связи изменяются свойства сигнала в процессе передачи, что затрудняет оценку его качества.

Учёные разработали новые алгоритмы для оценки мощности сигнала, его формы, спектра и ритма. Это помогает более точно предсказывать, как слушатель воспримет переданный сигнал, и улучшает общую оценку его качества.