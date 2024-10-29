Российские учёные разработали новый способ добычи золота

Специалисты НОЦ "Енисейская Сибирь" нашли способ извлекать металлы из отходов металлургии, при этом не загрязняя воздух рудной пылью. В проектном центре НОЦ пояснили, что обновленная технология вторичной переработки руды не только принесет финансовую выгоду, но и улучшит экологию рядом с фабриками. Новая методика уже опробована на нескольких месторождениях в Красноярском крае, отметили представители центра.

Спрос на металлы растет, но запасы первичной руды постепенно истощаются, что вынуждает компании искать способы извлечения ресурсов из промышленных отходов. В России накопилось около 100 миллиардов тонн отходов, из которых большая часть — это отработанные горные породы. Доцент СФУ Наталья Алгебраистова рассказала, что при сухом складировании отходов ветряные потоки могут распространять рудную пыль с содержанием кварца, что опасно для дыхательной системы человека.

Исследования показали, что в отработанных хвостах содержится до трех-пяти граммов золота на тонну, хотя они хранятся уже десятилетиями. На одном из опытных участков, где отходы скапливались 30 лет, специалисты разработали технологию, позволяющую безопасно и недорого извлекать золото в подвижной форме. В будущем НОЦ планирует внедрить микробиологические методы переработки с использованием природных бактерий, что поможет улучшить извлечение ценных металлов из отходов без вреда для окружающей среды.