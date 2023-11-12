Российские учёные разработали огнестойкую сталь для строительства

Российские учёные разработали огнестойкую сталь для строительстваИ защиты от пожаров
Учёные из России разработали огнеупорную сталь для каркасов зданий
Учёные из Университета МИСИС представили новый вид огнестойкой стали, предназначенной для использования в промышленных и гражданских объектах, таких как торговые центры, бизнес-центры, склады и гаражи. Эта сталь спроектирована так, чтобы выдерживать температуру до 600°C в течение примерно 30 минут без утраты несущей способности, что предоставляет дополнительное время для безопасной эвакуации людей. Разработка стала актуальной после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году, а в последний год количество пожаров в подобных объектах только увеличилось.
Новая сталь может обходиться без огнезащитных покрытий и выдерживать огонь до 30 минут, что приводит к значительному снижению стоимости металлоконструкций и экономии до 60 тысяч рублей на тонну. Это также ускоряет монтаж строительных объектов и уменьшает риски токсичных выбросов при пожаре. Благодаря высоким прочностным характеристикам, эта сталь может уменьшить вес строительных конструкций, сокращая время монтажа и общее время строительства.
Процесс повышения огнестойкости был достигнут через управление составом материала и термомеханической обработкой. Эксперименты по огневым испытаниям проводились совместно с Всероссийским институтом противопожарной обороны МЧС России и Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций. В настоящее время ведутся переговоры с одним из крупнейших застройщиков страны для использования огнестойкой стали на первых этажах жилых домов с социальным назначением.