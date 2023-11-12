Российские учёные разработали огнестойкую сталь для строительства

Учёные из Университета МИСИС представили новый вид огнестойкой стали, предназначенной для использования в промышленных и гражданских объектах, таких как торговые центры, бизнес-центры, склады и гаражи. Эта сталь спроектирована так, чтобы выдерживать температуру до 600°C в течение примерно 30 минут без утраты несущей способности, что предоставляет дополнительное время для безопасной эвакуации людей. Разработка стала актуальной после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году, а в последний год количество пожаров в подобных объектах только увеличилось.

Новая сталь может обходиться без огнезащитных покрытий и выдерживать огонь до 30 минут, что приводит к значительному снижению стоимости металлоконструкций и экономии до 60 тысяч рублей на тонну. Это также ускоряет монтаж строительных объектов и уменьшает риски токсичных выбросов при пожаре. Благодаря высоким прочностным характеристикам, эта сталь может уменьшить вес строительных конструкций, сокращая время монтажа и общее время строительства.

Процесс повышения огнестойкости был достигнут через управление составом материала и термомеханической обработкой. Эксперименты по огневым испытаниям проводились совместно с Всероссийским институтом противопожарной обороны МЧС России и Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций. В настоящее время ведутся переговоры с одним из крупнейших застройщиков страны для использования огнестойкой стали на первых этажах жилых домов с социальным назначением.