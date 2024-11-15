Российские учёные разработали оптимальные манёвры для лунной миссии

Российские инженеры разработали новые алгоритмы для управления двигателями причаливания и ориентации на перспективном транспортном корабле «Орёл». Эта система позволит аппарату автоматически выполнять орбитальные маневры с помощью ракетных двигателей, а также перемещаться вблизи орбитальных станций при стыковке. Алгоритмы помогают выбрать оптимальные траектории полёта и снизить расход топлива, что важно для длительных космических миссий. В случае нештатной ситуации, система обеспечит возможность перестроить работу двигателей для сохранения безопасности.

В будущем «Орёл» должен стать основным аппаратом для замены космических кораблей серии «Союз» и выполнять большинство миссий на околоземных и окололунных орбитах. Помимо этого, он будет использоваться для проведения экспериментов в космосе и для разработки новых технологий и материалов. На борту корабля будет установлена мощная система из двух маршевых двигателей и 30 двигателей для ориентации и маневрирования. Эти двигатели обеспечат необходимую тягу для таких задач, как возвращение с Луны на Землю или корректировка орбиты.

Как объяснил разработчик алгоритмов Антон Сумароков, система управления «Орла» будет отличаться от предыдущих кораблей, таких как «Союз» и «Прогресс». Благодаря индивидуальному управлению каждым двигателем, возможно точное регулирование их работы, что позволяет экономить топливо и повышать точность маневров. Это также поможет продлить срок службы космического аппарата и увеличить его эффективность. Система будет адаптироваться каждые 0,2 секунды, автоматически подбирая необходимую конфигурацию двигателей для выполнения угловых маневров или корректировки траектории, что расширяет возможности маневрирования аппарата.