Российские учёные разработали особые белки для изучения клеток живых организмов

Учёные из Санкт-Петербурга разработали новые белки-сенсоры, которые помогают изучать мембранный потенциал клеток — важный процесс для нервных импульсов, мышечных сокращений и других жизненно необходимых функций. Эти белки могут стать ключевыми инструментами в медицинских исследованиях и разработке новых лекарств, благодаря своей способности ярко светиться под воздействием «красного» лазера.

В отличие от предыдущих моделей, новые белки-сенсоры обладают гораздо более ярким свечением, что стало возможным благодаря изменению их спектра поглощения. Это улучшение позволяет лучше проникать в биологические ткани и проводить более точные исследования. Разработка проводилась при участии специалистов из Санкт-Петербургского государственного университета, Политехнического университета Петра Великого и Академического университета РАН им. Ж. И. Алферова.

До этого для изучения мембранного потенциала клеток использовались флуоресцентные белки, но их сигнал был слишком слабым. Новые белки-сенсоры создавались с помощью передовых методов квантовой химии и биоинформатики, что позволило существенно улучшить их яркость. Эти белки помогут детальнее исследовать процессы внутри клеток и открывают новые горизонты в медицине и науке.