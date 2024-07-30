Наука и технологии
Опубликовано 30 июля 2024, 23:02
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Российские учёные разработали особые белки для изучения клеток живых организмов

С их помощью учёные изучат мембранные свойства клеток
Учёные СПбГУ изучат пропускающие свойства клеток организмов с помощью специальных белков
Российские учёные разработали особые белки для изучения клеток живых организмов
© Yeyo Salas

Учёные из Санкт-Петербурга разработали новые белки-сенсоры, которые помогают изучать мембранный потенциал клеток — важный процесс для нервных импульсов, мышечных сокращений и других жизненно необходимых функций. Эти белки могут стать ключевыми инструментами в медицинских исследованиях и разработке новых лекарств, благодаря своей способности ярко светиться под воздействием «красного» лазера.

В отличие от предыдущих моделей, новые белки-сенсоры обладают гораздо более ярким свечением, что стало возможным благодаря изменению их спектра поглощения. Это улучшение позволяет лучше проникать в биологические ткани и проводить более точные исследования. Разработка проводилась при участии специалистов из Санкт-Петербургского государственного университета, Политехнического университета Петра Великого и Академического университета РАН им. Ж. И. Алферова.

До этого для изучения мембранного потенциала клеток использовались флуоресцентные белки, но их сигнал был слишком слабым. Новые белки-сенсоры создавались с помощью передовых методов квантовой химии и биоинформатики, что позволило существенно улучшить их яркость. Эти белки помогут детальнее исследовать процессы внутри клеток и открывают новые горизонты в медицине и науке.