Российские учёные разработали ПО для создания «субтитров» в реальном времени

Компания «Сенсор-Тех» представила новый сервис «Сурдо-помощь», который помогает людям с нарушением слуха общаться с слышащими собеседниками. Как сообщает пресс-служба фонда «Со-единение», сервис доступен как мобильное и веб-приложение. Он использует искусственный интеллект для перевода речи в текст, отображая слова собеседника в виде субтитров. Также сервис может создать виртуального помощника — сурдопереводчицу Дашу, которая обучена более 150 тысячам жестов с использованием технологии «захвата движения».

Если возникает сложная ситуация, и требуется помощь настоящего специалиста, пользователи могут позвонить по видеосвязи профессиональному сурдопереводчику. Директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов отметил, что в будущем они планируют сделать так, чтобы в 2025 году более 80% запросов сервис мог обрабатывать с помощью ИИ. Это должно позволить технологии стать доступной для широкого круга людей с инвалидностью и обслуживать более миллиона запросов в год только в России.

Генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов подчеркнул, что проект представляет собой уникальное российское IT-решение, которое поможет людям с нарушением слуха, а также государственным и частным организациям. Он добавил, что облачные и кросс-платформенные сервисы можно быстро внедрить, что является большим преимуществом для массового использования.