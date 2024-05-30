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Наука и технологии
Опубликовано 30 мая 2024, 20:29
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Российские учёные разработали ПО для ускорения производства электроники

Оно ускорит создание новых электронных устройств почти на треть
Новосибирские учёные разработали по для ускорения разработки электроники почти на треть
Российские учёные разработали ПО для ускорения производства электроники
© Carlos Irineu da Costa

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) создали программу, которая поможет разработчикам в удалённой отладке встроенных микропроцессорных систем в реальном времени. Обычно для поиска ошибок в коде программисты анализируют устройства вручную, но бывают ситуации, когда это невозможно, например, во время работы конвейера или полёта беспилотника. Именно для таких случаев нужен специальный инструмент, который позволяет отслеживать и анализировать процессы удалённо в реальном времени.

Разработанное в НГТУ программное обеспечение — это умный отладчик для встроенных микропроцессорных систем. Оно автоматически анализирует сигналы и характеристики электронных устройств, помогая ускорить процесс разработки. Программа проста в использовании: разработчику нужно всего лишь внедрить специальную библиотеку в код устройства, чтобы начать мониторинг и анализ данных.

По словам разработчиков, их программное обеспечение уже проходит тестирование в нескольких российских компаниях, и следующий этап — запуск и коммерциализация продукта. Устройство помогает сократить время, затрачиваемое на отладку встроенного программного обеспечения, и предотвращает возможные ошибки, связанные с человеческим фактором.