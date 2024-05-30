Российские учёные разработали ПО для ускорения производства электроники

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) создали программу, которая поможет разработчикам в удалённой отладке встроенных микропроцессорных систем в реальном времени. Обычно для поиска ошибок в коде программисты анализируют устройства вручную, но бывают ситуации, когда это невозможно, например, во время работы конвейера или полёта беспилотника. Именно для таких случаев нужен специальный инструмент, который позволяет отслеживать и анализировать процессы удалённо в реальном времени.

Разработанное в НГТУ программное обеспечение — это умный отладчик для встроенных микропроцессорных систем. Оно автоматически анализирует сигналы и характеристики электронных устройств, помогая ускорить процесс разработки. Программа проста в использовании: разработчику нужно всего лишь внедрить специальную библиотеку в код устройства, чтобы начать мониторинг и анализ данных.

По словам разработчиков, их программное обеспечение уже проходит тестирование в нескольких российских компаниях, и следующий этап — запуск и коммерциализация продукта. Устройство помогает сократить время, затрачиваемое на отладку встроенного программного обеспечения, и предотвращает возможные ошибки, связанные с человеческим фактором.