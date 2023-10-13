Российские учёные разработали прибор для поиска дефектов в оптоволокне

Специалисты из Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ в Дубне разработали устройство, которое помогает выявить недостатки в оптоволокне, используемом для передачи световых сигналов на большие расстояния. Оптическое волокно является сложным материалом, который передаёт свет, но иногда содержит дефекты.

Это важно, так как оптические кабели поставляются в лаборатории в больших рулонах, и в них иногда встречаются несовершенства. Новое устройство разрабатывает способ определения, как эти дефекты влияют на передачу световых сигналов. Это поможет улучшить качество оптических кабелей и повысить надёжность световых коммуникаций.