Российские учёные разработали приложение для изучения редкого языка Камчатки

В Камчатском госуниверситете имени Витуса Беринга представили новое мобильное приложение «Koryak tuyu», которое поможет изучать корякский язык в любой точке мира при наличии смартфона. Цель создания приложения — привлечь внимание к языку коряков, расширить знания о их культуре и укрепить социальное значение корякского языка в местном сообществе.

Приложение включает в себя тематический словарь, самоучитель с упражнениями, справочник и алфавит с озвучкой, разработанные кандидатом филологических наук и научным сотрудником КамГУ Юлией Файзрахмановой. Оно уже доступно для скачивания на Google Play, а в июле ожидается появление в AppStore.

Представители университета подчеркнули, что восстановление и оживление исчезающих языков возможны благодаря совместным усилиям языковых экспертов, активистов и местных сообществ. Этот процесс требует систематической документации и ревитализации, чтобы сохранить и передать будущим поколениям культурное наследие.