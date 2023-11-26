Российские учёные разработали программу для контроля массажа сердца

В Пензенском государственном университете (ПГУ) создали программу управления для аппарата сердечно-лёгочной реанимации. Этот умный аппарат автоматически собирает данные о состоянии пациента и обеспечивает непрерывный массаж сердца с регулируемой частотой и глубиной. Он может применяться при остановке сердца, способен самостоятельно контролировать и проводить необходимые процедуры для поддержания жизни.

Аппарат выполняет автоматические компрессии грудной клетки с заданными параметрами, следит за дыханием и кровообращением, предоставляя комплексную терапию. Разработчики программы подчёркивают, что это позволит существенно снизить физическую нагрузку на медицинский персонал в процессе реанимации.

Управляющая программа взаимодействует с тахометром, который измеряет частоту нажатий аппарата на грудь пациента. Она обучена определённым алгоритмам, что обеспечивает точное и адаптированное к конкретной ситуации оказание первой помощи.

Беспроводная связь позволяет передавать собранные данные в больницу, что позволяет врачам быстро реагировать и готовиться к встрече с пациентом. Это инновационное решение направлено на повышение эффективности предоставления скорой медицинской помощи и улучшение реанимационных мероприятий.