Российские учёные разработали программу для оценки успешности бизнеса

Благополучный бизнес не только сохраняет рабочие места, но и способствует созданию новых, что благоприятно сказывается на развитии инфраструктуры и экономики региона. Сбор и анализ данных о финансовом состоянии компаний играют важную роль в понимании бизнес-среды и формировании стратегий развития. Это позволяет более точно оценить экономическую эффективность и выявить области, требующие дополнительной поддержки и инвестиций для стимулирования роста.

Научная группа из Пермского Политеха разработала модель для мониторинга и оценки финансового состояния бизнес-комплексов России, объединяя территориально и функционально схожие предприятия. Используя открытые данные государственных органов, они создали готовый продукт, который позволяет анализировать результаты деятельности как отдельных компаний, так и их совокупности. Это новый подход, который ранее не применяли, и который может быть полезен для различных аналитических задач.

Модель анализирует множество аспектов деятельности компаний, включая их имущественные комплексы, финансовые обязательства, доходы и расходы. Это позволяет выявлять тенденции, оценивать риск банкротства и проверять достоверность моделей оценки. Такой инструмент может быть полезен для компаний, банков, органов власти и инвесторов, помогая им принимать обоснованные решения и планировать дальнейшие шаги.