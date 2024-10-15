Российские учёные разработали провода для «умных» имплантов

Учёные из НИТУ МИСИС представили новые ультратонкие аморфные микропровода, которые могут revolutionize, биомедицинские технологии. Эти микропровода, предназначенные для бесконтактных датчиков и имплантатов, открывают новые возможности для создания высокочувствительных диагностических приборов. Они помогут отслеживать начало деградации имплантатов и выяснять причины их отторжения или ослабления. В отличие от существующих решений, новые микропровода намного тоньше и более экономичны в производстве.

Ферромагнитные материалы, из которых сделаны микропровода, обладают интересными свойствами. Например, они не ведут себя линейно при изменении магнитного поля, что важно для генерации дополнительных частот в электрических сигналах. Доцент кафедры технологии материалов электроники НИТУ МИСИС Николай Юданов отметил, что магнитные свойства аморфных микропроводов могут изменяться в зависимости от механических нагрузок, таких как растяжения и сжатия. Если провод растянуть, то его магнитные характеристики становятся менее отзывчивыми к внешним полям, что приводит к снижению высокочастотных сигналов.

Созданные микропровода имеют стеклянную оболочку и состоят из железа, кобальта, кремния, бора и хрома. Они имеют диаметр всего 30 микрометров, что меньше человеческого волоса. Для их тестирования учёные разработали систему плоских катушек, которая позволяет удалённо перемагничивать провода и регистрировать электрические сигналы. Профессор Лариса Панина, научный консультант лаборатории «Интеллектуальные сенсорные системы», подчеркнула, что аморфные микропровода могут использоваться в качестве бесконтактных датчиков, что открывает новые горизонты для технологий дистанционного мониторинга, включая измерение механических напряжений и температуры. Эти результаты могут стать основой для создания «умных» материалов и имплантатов в будущем.