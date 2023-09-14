Российские учёные разработали робота-окуня для подводных исследований

В Самарском университете разработали подводного робота в форме морского окуня. Этот робот, длиной около 1 метра, способен проводить экологический мониторинг и помогать в поисковых операциях. Он имитирует движения рыбы, используя хвостовой плавник, и обладает техническим зрением и искусственным интеллектом для навигации и обнаружения объектов.

Внешне «Окунь» выглядит как настоящий морской окунь и обладает высокой маневренностью и скоростью благодаря своей рыбообразной форме. Его внешний вид также помогает скрываться под водой. Робот способен работать на глубинах до 5 метров и автономно находить заданные цели.

Этот подводный робот, разработанный с использованием искусственного интеллекта и нейросетей, имеет потенциал выполнять разнообразные задачи, включая мониторинг окружающей среды, патрулирование береговых зон, а также участие в поисковых и аварийно-спасательных операциях. Робот успешно прошёл первые испытания в бассейне, исследователи надеются на его будущее практическое применение.