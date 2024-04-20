Российские учёные разработали робота-поводыря с ИИ

В Невинномысском технологическом институте (филиал Северо-Кавказского федерального университета) создали нового робота, который поможет людям с нарушениями зрения. Это устройство умеет анализировать изображения и использовать языковые модели для того, чтобы давать команды или предупреждения. Одна из его функций — помощь в навигации, выбирая безопасные маршруты и обходя препятствия.

Робот также способен распознавать различные объекты вокруг себя и читать тексты на упаковках или других поверхностях. Например, он может помочь выбрать самый свежий продукт, прочитав дату его производства. Разработчики видят потенциальных пользователей в государственных учреждениях, социальных службах и некоммерческих организациях.

Стоимость сборки первого прототипа робота составила около 70 тысяч рублей.