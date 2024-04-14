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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 21:25
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Российские учёные разработали сенсор, который предупредит об испорченном мясе

Он покажет, если продукт был разморожен и заморожен снова
В России разработали дешёвый сенсор для определения размороженных мясных продуктов
Российские учёные разработали сенсор, который предупредит об испорченном мясе
© Victoria Shes

Учёные из Центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ разработали простой и дешёвый сенсор для проверки качества мяса и рыбы. Он ставится на упаковку и меняет цвет, если продукт был разморожен и заморожен снова или потерял свежесть.

Сенсор состоит главным образом из воды и небольшого количества безопасных химических веществ. Он определяет степень свежести продукта и выявляет, была ли повторная заморозка. При порче продукта его цвет меняется, что видно невооружённым глазом или с помощью приложения для смартфона.

Мясо и рыба могут портиться при повторной заморозке, что ухудшает их качество и может вызвать размножение бактерий. Сенсор поможет покупателям избежать приобретения испорченных продуктов, поскольку он дешёвый в производстве и можно легко интегрировать в упаковку.