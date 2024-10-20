Российские учёные разработали систему очистки воды электричеством

Учёные из ПГУ в сотрудничестве с белорусскими коллегами разработали новый метод очистки сточных вод, который использует электрический ток. Этот подход обещает стать более безопасным, эффективным и экономичным способом водоподготовки. Экспериментально новая технология уже внедрена в очистные сооружения городских водоканалов и на крупном мясокомбинате в Беларуси.

Проблема с очисткой сточных вод заключается в том, что они часто содержат отработанные масла, эмульсии и другие загрязнители. Традиционные методы требуют использования химических реагентов, что может быть не только дорого, но и небезопасно, так как остатки реагентов могут оставаться в очищенной воде. Новый метод, напротив, не требует использования химии и основан на электрохимических модулях, которые генерируют ферраты, — сильные окислители.

Ферраты помогают окислять загрязнители, превращая их в менее опасные вещества, и одновременно выполняют функции коагулянта и дезинфицирующего средства. Этот экологически чистый метод не вызывает коррозии оборудования и отличается мобильностью: электрохимический модуль можно легко установить на ассенизационную машину, что делает его удобным в использовании.