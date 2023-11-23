Российские учёные разработали собственную систему напыления для микросхем

В университете ТУСУР в Томске разработали уникальное устройство для создания тонкоплёночных покрытий в микроэлектронике, что означает нанесение материалов не только на плоские поверхности, но и на криволинейные, включая внутренние поверхности. Эта технология отличается от существующих и позволяет формировать проводящие дорожки прямо на корпусе устройства, исключая использование традиционной печатной платы.

Разработка началась в 2020 году, и студент ТУСУРа, Дмитрий Жаворонков, под руководством Василия Туева, создал устройство, которое было запатентовано. Этот принтер с использованием аэрозольной технологии может наносить мелкодисперсные материалы, создавая плёнки с толщиной от нанометровых значений. Он предоставляет новые возможности для конструирования в микроэлектронике, особенно на сложных поверхностях.