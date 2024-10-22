Российские учёные разработали способ определения стресса на работе по слюне

Российские учёные из Сибирского федерального университета разработали новый способ измерения уровня стресса у работников железнодорожного транспорта с помощью анализа слюны. Это исследование направлено на улучшение профессиональной пригодности сотрудников РЖД и позволяет быстро оценить их состояние. По словам представителя Министерства науки, с помощью биолюминесцентного ферментного теста можно за считанные минуты получить информацию о здоровье и уровне стресса человека.

Специалисты провели исследование среди диспетчеров Красноярской железной дороги, которые были в возрасте от 30 до 50 лет. В течение месяца они собирали слюну у работников, анализируя пробы до и после рабочих смен. Всего было собрано 310 образцов, что позволило лучше понять, как трудовые нагрузки влияют на состояние сотрудников и выделить группы риска.

Заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк отметила, что результаты исследования помогут снизить аварийность на железной дороге, определяя людей, более адаптированных к стрессам. Она также подчеркнула, что методика может быть использована и в других опасных профессиях для контроля состояния работников. Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда и Красноярского краевого фонда науки.