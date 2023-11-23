Российские учёные разработали способ получения лекарств из жира пациентов

В Новосибирском научном центре химических технологий создали новое устройство, которое может отделять клеточную фракцию из жировой ткани с терапевтическим эффектом. Эти клетки, включая мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК), могут использоваться для лечения различных заболеваний, таких как артроз коленного сустава и болезнь Крона. Прототип устройства представляет собой одноразовый инструмент, который хирург использует для отделения жировой ткани и создания терапевтического продукта.

Эта клеточная фракция, включающая различные типы клеток, вводится в повреждённые области, такие как колено при артрозе, чтобы стимулировать регенерацию тканей и восстановить кровоснабжение. Процесс получения терапевтического препарата из жира прост и доступен любому хирургу, не требующий специальных навыков. Лабораторные испытания нового устройства начнутся после завершения изготовления макетных образцов в декабре, и они будут оценивать эффективность системы на образцах жировой ткани.

Разработка этого метода имеет потенциал для применения в различных медицинских областях, таких как лечение артритов и других заболеваний, требующих регенерации тканей. Планы включают завершение дизайна медицинского изделия к концу года и начало процедуры регистрации предсерийных образцов в первом-втором квартале следующего года.