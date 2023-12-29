Российские учёные разработали сразу несколько квантовых компьютеров

Научные успехи в области квантовой физики в 2023 году привели к разработке и успешному тестированию нескольких квантовых компьютеров с функцией автоматической коррекции случайных ошибок. Этот прорыв важен, так как обеспечивает масштабирование систем с квантовой коррекцией ошибок. Экспериментально подтверждено, что увеличение числа физических кубитов в логических квантовых битах действительно повышает их производительность и стабильность.

Другим значимым достижением стало создание первого в мире квантового повторителя сигналов на основе ионов кальция австрийскими учёными. Это приближает квантовые коммуникации и распределённые квантовые вычислительные системы, что важно для создания глобальной сети квантовых коммуникаций.

Физики также выявили, что для дальнейшего развития квантовых компьютеров необходимы системы автоматической коррекции ошибок. Они использовали логические кубиты, виртуальные квантовые ячейки, состоящие из нескольких физических кубитов, чтобы автоматически исправлять возникающие ошибки. В 2023 году созданы квантовые процессоры на базе логических кубитов, демонстрируя эффективность в снижении частоты ошибок в долгосрочной работе.