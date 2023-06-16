Российские учёные разработали стимуляторы для растений

Учёные из Башкирского Государственного Педагогического Университета разработали экологический биостимулятор на основе водоросли хлореллы вульгарис, который может стать заменой химическим удобрениям. Этот новый продукт получен в виде суспензии и может быть производим в больших объёмах.

Хлорелла вульгарис, микроводоросль, обладает множеством полезных свойств. Она выделяет гормоны, способствующие росту растений, содержит витамины, антиоксиданты и более 15 тысяч полезных веществ. Исследования не обнаружили негативного влияния этой водоросли на людей и окружающую среду. Она может использоваться не только в качестве стимулятора роста, но и как биопестицид для борьбы с вредными бактериями.

Продукцию лаборатории уже тестировали на фермерских хозяйствах и сейчас проводят дополнительные испытания на опытных базах в университете и научно-исследовательском институте сельского хозяйства. В будущем планируется вывести этот продукт на рынок.

Научные исследования в университете направлены на изучение влияния водоросли на рост пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Семена предварительно обрабатывают суспензией, а затем растения опрыскивают во время их роста. Если результаты будут положительными, эксперименты продолжатся на других культурах. Использование экологически безопасных стимуляторов поможет получить органическую продукцию.

Младший научный сотрудник лаборатории Аделина Гизатуллина отметила, что все удобрения, используемые в России, являются неорганическими и оказывают негативное воздействие на экосистему. и здоровье людей. В некоторых странах хлореллу применяют в качестве биологической добавки в пищу. Кроме того, использование хлореллы значительно увеличивает урожайность ферм, использующих гидропонику, так что у огурцов рост увеличивается на 20%, а у перца на 40%.