Российские учёные разработали технологию «3D-печати» из металла

3D-печать становится всё популярнее в разных отраслях, таких как космос, автомобильная и авиастроительная промышленность. Учёные из Пермского Политеха разработали новую технологию плазменного выращивания металлических изделий, что улучшает стабильность работы и качество заготовок.

Плазму используют для плавления металла и присадочной проволоки, чтобы создавать изделия. По новой методике проволока подаётся перпендикулярно к поверхности, а плазменная дуга направлена под углом. Это увеличивает производительность, позволяет регулировать толщину слоя и избежать разбрызгивания металла.

Испытания технологии показали, что созданный метод позволяет получить высококачественные металлические изделия. Он может применяться на различных производствах, включая машиностроение.