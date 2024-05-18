Российские учёные разработали технологию «3D-печати» из металла

Российские учёные разработали технологию «3D-печати» из металлаЭта технология значительно удешевит производство
3D-печать становится всё популярнее в разных отраслях, таких как космос, автомобильная и авиастроительная промышленность. Учёные из Пермского Политеха разработали новую технологию плазменного выращивания металлических изделий, что улучшает стабильность работы и качество заготовок.
Плазму используют для плавления металла и присадочной проволоки, чтобы создавать изделия. По новой методике проволока подаётся перпендикулярно к поверхности, а плазменная дуга направлена под углом. Это увеличивает производительность, позволяет регулировать толщину слоя и избежать разбрызгивания металла.
Испытания технологии показали, что созданный метод позволяет получить высококачественные металлические изделия. Он может применяться на различных производствах, включая машиностроение.