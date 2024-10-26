Российские учёные разработали технологию диагностики анализов смартфоном

Учёные МФТИ создали доступную систему для экспресс-диагностики биологических жидкостей в домашних условиях. Пресс-служба института сообщила, что новинка позволяет проверять слюну, мочу и кровь на смартфоне с высокой точностью и по цене, почти в 30 раз дешевле зарубежных аналогов. Для работы пользователю понадобится только специальный набор с тест-полосками и смартфон с камерой.

Система включает цветовой калибратор и тест-полоску, данные с которой считывает камера смартфона. Устройство анализирует до 14 параметров, включая глюкозу, кетоны и лейкоциты. По словам Георгия Машкова, из лаборатории МФТИ, достаточно установить приложение, окунуть полоску в биоматериал, разместить её в калибраторе, а затем сканировать смартфоном, — результаты обрабатываются на локальном сервере, сохраняя конфиденциальность данных.

Тесты подтвердили лабораторную точность анализов, отметили в МФТИ. Такой комплект для экспресс-диагностики, включающий калибратор и тест-полоски, будет стоить около 600 рублей, что делает его доступным решением для домашнего контроля здоровья.