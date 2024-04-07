Российские учёные разработали технологию измерения сверхкоротких вспышек

Инженеры из МГТУ им. Н. Э. Баумана разработали специальную систему для измерения световых импульсов, которые длится всего квадриллионную долю секунды. Они объяснили, что такие короткие импульсы позволяют изучать очень быстрые процессы и проводить точные медицинские вмешательства, такие как удаление тканей.

Эта система, названная GRENOUILLE, способна измерять сверхкороткие импульсы от 74 до 890 фемтосекунд. В отличие от зарубежного аналога FROG, российская система обладает большей чувствительностью и может измерять характеристики импульсов с высокой точностью. Благодаря отсутствию движущихся частей, она также проще в использовании и настройке.

Эта технология будет применяться для контроля параметров лазерных систем, которые используются в медицине для диагностики и хирургических вмешательств. В будущем они планируют модифицировать систему для измерения параметров импульсов в зависимости от поляризации света, что может быть полезно для разработки лазеров с изменяющейся поляризацией.