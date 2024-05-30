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Наука и технологии
Опубликовано 30 мая 2024, 20:56
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Российские учёные разработали технологию модифицированного шёлка

По мнению учёных введение наночастиц в волокно улучшат качества материала
Специалисты СКФУ начнут использовать наночастицы для улучшения тканей из шёлка
Российские учёные разработали технологию модифицированного шёлка
© Susan Wilkinson

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали технологию, которая использует шёлковые нити для создания устойчивых к влаге и солнечному излучению материалов. Эта технология внедряет различные наночастицы в шёлковое волокно, что позволяет улучшить качество текстильной продукции и материалы для текстильной промышленности.

Шёлк получают из коконов тутовых шелкопрядов, где основные компоненты волокна — серицин и фиброин, придающие ему эластичность. Однако шёлковые нити имеют недостатки, такие как уязвимость к ультрафиолетовому излучению, что делает материал менее долговечным.

Специалисты СКФУ предложили способ модификации шёлковых нитей с помощью наночастиц металлов и их оксидов, таких как серебро, медь, железо, кобальт, титан и кремний. Этот метод позволяет создавать шёлковые материалы с новыми функциональными свойствами, такими как устойчивость к УФ-излучению и антибактериальные свойства, что делает их более долговечными и гигиеничными.