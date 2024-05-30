Российские учёные разработали технологию модифицированного шёлка

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали технологию, которая использует шёлковые нити для создания устойчивых к влаге и солнечному излучению материалов. Эта технология внедряет различные наночастицы в шёлковое волокно, что позволяет улучшить качество текстильной продукции и материалы для текстильной промышленности.

Шёлк получают из коконов тутовых шелкопрядов, где основные компоненты волокна — серицин и фиброин, придающие ему эластичность. Однако шёлковые нити имеют недостатки, такие как уязвимость к ультрафиолетовому излучению, что делает материал менее долговечным.

Специалисты СКФУ предложили способ модификации шёлковых нитей с помощью наночастиц металлов и их оксидов, таких как серебро, медь, железо, кобальт, титан и кремний. Этот метод позволяет создавать шёлковые материалы с новыми функциональными свойствами, такими как устойчивость к УФ-излучению и антибактериальные свойства, что делает их более долговечными и гигиеничными.