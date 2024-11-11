Российские учёные разработали технологию определения болезней по выдоху

Учёные из Института неорганической химии СО РАН создали уникальные сенсоры, которые диагностируют заболевания лёгких и печени по выдыхаемому воздуху. Эта разработка стала особенно актуальной в свете пандемии COVID-19, которая побудила исследователей активнее искать более эффективные материалы для медицинских датчиков. Как сообщила научный сотрудник Виктория Иванова, новые сенсоры используют гибридный материал на основе углеродных нанотрубок, способный улавливать биомаркеры болезней в дыхании.

Созданное устройство представляет собой прозрачную пластину, покрытую материалом с меняющимся сопротивлением, которое зависит от состава выдыхаемого на неё воздуха. Когда пациент дышит на пластину, сенсор измеряет сопротивление, и его значение указывает на вероятность наличия заболевания, например, лёгочных или почечных недугов. Иванова поясняет, что такие сенсоры подойдут как для использования в поликлиниках, так и на выездных диагностических мероприятиях, обеспечивая раннее выявление болезней.

Материал для сенсоров имеет высокую проводимость и химическую устойчивость, что позволяет использовать его в медицинской практике. В ближайшие годы учёные планируют провести испытания устройства, которые могут занять около трёх лет, после чего новинку смогут массово внедрить в медицину, что станет важным шагом в развитии высокотехнологичной диагностики.