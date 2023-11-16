Российские учёные разработали технологию переработки упаковок из-под молока

Учёные Северного федерального университета предложили эффективный метод переработки сложной бумаги, такой как упаковка «тетрапак». Эта технология, называемая сухим размолом, может улучшить утилизацию и возможность вторичного использования таких отходов. В России большая часть сложной бумажной продукции, включая «тетрапак», попадает на свалки, что приводит к проблеме накопления твёрдых отходов.

Учёные провели успешные испытания технологии сухого размола, которая позволяет сохранить важные свойства волокна в сложной бумаге и обеспечивает их повторное использование. Этот метод помогает измельчить пластиковые слои бумаги более эффективно, что открывает путь для их повторного использования в производстве бумаги и картона.

Профессор Юлия Севастьянова отметила, что преимущество этой разработки заключается в возможности переработки сложной упаковки методом сухого размола, что позволяет снизить количество твёрдых отходов. Учёные продолжат исследования по разработке методов и инструментов переработки различных видов бумаги и картона, что может привести к созданию новых высокотехнологичных производств по утилизации сложных бумажных отходов.