Российские учёные разработали технологию производства аккумуляторов будущего

Учёные из СПбГУ разработали технологию создания лёгких аккумуляторов, которые по характеристикам не уступают литийионным батареям. Новая разработка основывается на применении сополимера, включающего гидрохинон, широко используемый в медицине и пищевой промышленности. Уникальность технологии заключается в высокой эффективности накопления и отдачи заряда: процессы происходят с 99-процентной точностью. Это делает новый материал перспективной альтернативой традиционным аккумуляторам.

По данным РНФ, каждый грамм нового материала может накапливать заряд ёмкостью от 85 до 112 мАч, что близко к показателям литийионных батарей (140 мАч). Учёные подчёркивают, что теоретический предел ёмкости может превышать 200 мАч. При этом технология позволяет обойтись без сложного синтеза и использования редких химических элементов, таких как литий, который, по прогнозам, к 2050 году станет дефицитом.

Специалисты отмечают, что будущее органических аккумуляторов связано с их экологичностью и универсальностью. Разработка может стать основой для новых водных аккумуляторов, которые будут безопаснее и эффективнее. Учёные планируют расширить применение материала, чтобы он подходил для современных систем хранения энергии, делая их доступными и экономически выгодными.