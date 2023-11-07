Российские учёные разработали технологию сопровождения ЭКО

Учёные из Томского государственного университета провели исследование, которое показало, что различия в развитии между детьми, рождёнными естественным путём и при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), таких как ЭКО, уменьшаются к возрасту четырёх-пяти лет. Эксперты разработали комплекс диагностики и рекомендации для психологической поддержки семей, воспользовавшихся ВРТ.

По словам учёных, несмотря на рост популярности ВРТ, информации о здоровье и развитии детей, а также воздействии различных факторов на них, пока ещё очень мало. Это создаёт сложности для врачей, которые должны предоставлять медицинские, психологические и педагогические рекомендации семьям, использовавшим ВРТ. Учёные провели исследование, включив более 500 семей из разных регионов, начиная с периода второго триместра беременности матери и до момента, когда ребёнок пошёл в школу.

Исследование также показало, что семейная среда и состояние здоровья матери оказывают наибольшее воздействие на развитие детей, рождённых при помощи ВРТ. Поведение матери и её отношение к ребёнку играют ключевую роль. Однако последовательное воспитание со стороны отца может компенсировать негативное воздействие эмоционального состояния матери на поведение ребёнка. Важно отметить, что пренатальные факторы имеют большее значение для психического развития детей, вне зависимости от способа их зачатия.

На основе этих результатов, учёные разработали диагностический комплекс для мониторинга психического развития детей, зачатых при помощи ВРТ, на разных этапах детства. Также они разработали методические рекомендации для специалистов, которые работают с семьями, начиная с лечения по программе ВРТ и заканчивая периодом после рождения. Это позволит обеспечить лучшую поддержку и заботу о детях, рождённых при помощи ВРТ.