Российские учёные разработали технологию создания гибкой электроники

Учёные из Томского политехнического университета, в сотрудничестве с китайскими и австрийскими коллегами, представили новый способ создания гибких электронных элементов на основе пластичных полимеров. Эта технология направлена на улучшение электропроводности органических композитных материалов с добавлением восстановленного оксида графена. Предложенный метод позволяет создавать элементы гибкой электроники, которые легко принимают сложные формы и более доступны в производстве по сравнению с существующими технологиями.

Гибкая электроника представляет собой класс устройств, которые можно гнуть и сгибать. Это включает в себя проводники, электронные устройства и сенсоры. Применение таких технологий варьируется от создания медицинских устройств до гибких OLED-дисплеев и сенсоров для протезов и роботов.

На сегодняшний день гибкая электроника ограничена из-за сложности изготовления устойчивых, но пластичных материалов. Учёные разработали универсальную технологию обработки термопластичных полимеров, вводя в них восстановленный оксид графена с использованием лазерного излучения. Этот метод обеспечивает высокую электропроводность и механическую стабильность для гибкой электроники.

Также учёные продемонстрировали возможность изменения формы устройства после изготовления, что открывает новые перспективы для применения этой технологии.