Российские учёные разработали технологию создания наночастиц для лечения рака

Российские учёные разработали способ создания магнитных наночастиц из кобальта, которые можно использовать для лечения рака и в биосенсорике. Специалисты МФТИ и МГУ имени Ломоносова, возглавляемые профессором Николаем Чечениным, нашли способ получать наночастицы размером от 70 до 1 020 нанометров. Для этого кобальтовые плёнки, погруженные в воду, облучают короткими импульсами инфракрасного лазера. В МФТИ подчеркнули, что их метод может существенно повлиять на развитие нанотехнологий.

Исследователи обнаружили, что толщина кобальтовых плёнок сильно влияет на размеры образующихся наночастиц. Например, при толщине от 35 до 500 нанометров появляются наноструктуры диаметром 70–100 нанометров. Однако, если плёнки становятся слишком тонкими, частицы неожиданно увеличиваются. Учёные объясняют это особенностями распределения тепла в плёнках разной толщины, что открывает новые возможности для точного контроля размеров и свойств наночастиц.

Магнитные наночастицы имеют большой потенциал в медицине, особенно для адресной доставки лекарств. Учёные подчёркивают, что размер и форма наночастиц напрямую влияют на их способность проникать в клетки, делая терапию более эффективной и точной. Разработанный метод даёт возможность синтезировать частицы с заранее заданными характеристиками, что может быть полезно для самых разных сфер.