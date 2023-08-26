Российские учёные разработали технологию сухого хранения ядерных отходов

Учёные из НИЦ «Курчатовский институт» создали новую технологию для хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ), которая может сделать Россию более сильной в атомной энергетике. На форуме «Технопром-2023» начальник отдела Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий, НИЦ «Курчатовский институт» Алексей Фролов рассказал о новой технологии.

Сейчас по всему миру действует около 450 атомных реакторов, которые производят около 900 тонн отработанного ядерного топлива ежегодно. Проблема хранения этого топлива сложная и до сих пор не полностью решена. В России отработанное ядерное топливо сохраняется в бассейновых хранилищах, что требует больших финансовых затрат на их построение.

В НИЦ «Курчатовский институт» ведутся исследования по безопасному сухому хранению отработанного ядерного топлива в герметичных газонаполненных контейнерах. Это позволит оптимизировать режимы хранения, транспортировки и обращения с топливом даже в нештатных ситуациях. Эта технология может снизить затраты на хранилища ОЯТ и усилить позиции России в атомной энергетике, а также облегчить перевозки и хранение отработанного топлива.