Российские учёные разработали технологию точного поиска людей через Wi-Fi

Учёные из Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), разработали систему, которая может определять местоположение людей внутри зданий с точностью до 5-7 метров с использованием сети Wi-Fi. Это значительно превосходит возможности мобильных сетей, которые обычно могут определять местоположение с точностью до 300-500 метров и не подходят для использования внутри зданий, особенно в промышленных зонах и шахтах.

Система, разработанная специалистами из Новосибирска, предназначена для различных целей: от обеспечения безопасности детей и людей с ограниченными возможностями до помощи в ориентации внутри больших зданий. Она работает на основе трилатерации, собирая данные о сигналах от точек доступа Wi-Fi, чтобы определить точное местоположение объекта.

Проблема ограниченной точности определения местоположения внутри помещений вызвана слабым сигналом от спутников GPS и ГЛОНАСС. Система, разработанная в СибГУТИ, направлена на решение этой проблемы и может быть использована в школах, где родители смогут отслеживать перемещения своих детей через специальное мобильное приложение.