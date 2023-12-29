Российские учёные разработали технологию заготовки плазмы для любой группы крови

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России представило инновационную технологию — лиофилизированную (сухую) плазму крови. Об этом сообщила руководитель ФМБА, Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что это уникальное изобретение было разработано в институте гематологии и трансфузиологии в Санкт-Петербурге.

Технология создания лиофилизированной плазмы включает в себя все группы крови, в том числе редкую четвёртую группу с отрицательным резус-фактором, которую можно использовать без определения группы при переливании. Важность этого нововведения проявляется в ситуациях, когда необходимо быстро предоставить помощь, а установление группы крови становится затруднительным, например, при авариях или медицинских чрезвычайностях.