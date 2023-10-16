Российские учёные разработали температурные сенсоры из кристаллов

Учёные из Новосибирского государственного университета разработали химические кристаллические соединения, которые изменяют свой объем и цвет при изменениях температуры. Эти «дышащие» кристаллы могут быть использованы для создания новых температурных сенсоров, особенно в космической промышленности.

Эти «дышащие» кристаллы могут сжиматься и расширяться при изменениях в окружающей среде, таких как температура и давление. Учёные сейчас работают над предсказанием магнитных свойств этих кристаллов на основе их структуры. Основная цель — предсказать физические свойства этих соединений исключительно на основе их атомной структуры.

Эти кристаллы имеют широкий диапазон температурных изменений, что делает их идеальными для использования в сенсорах, особенно в космической промышленности. Дальнейшие исследования будут проводиться с использованием высокотехнологичного оборудования на станциях Сибирского кольцевого источника фотонов.