Российские учёные разработали топливо из пластиковых пакетов

В Новосибирском государственном университете (НГУ), совместно с «Национальной экологической компанией» из Ярославля создали топливо из пластиковых отходов. Младший научный сотрудник НГУ, Екатерина Воробьёва, подчеркнула, что использовали широко известные системы. Учёные использовали никель-молибденовые катализаторы на алюмооксидном носителе для проведения экспериментов.

Учёные получили прототип синтетического топлива, используя переработанные полиэтиленовые мешки. Эти мешки подвергли пиролизу при высокой температуре, что создало смесь углеводородов с загрязнениями. Специальная технология позволила очистить сырье, получив прозрачную жидкость с ароматом моторного топлива и минимальным содержанием серы. Это топливо пригодно для использования в двигателях внутреннего сгорания.