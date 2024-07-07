Российские учёные разработали «умную» кормушку для рыб

В ВолгГТУ создали умную кормушку для рыб, которая поможет сэкономить корм и сократить время мониторинга прудов, повышая рентабельность рыбных хозяйств. Результаты были представлены на International Russian Smart Industry Conference (SmartIndustryCon). Обычно кормление рыбы осуществляется вручную или автоматическими кормушками, но оба подхода имеют свои недостатки, как неравномерное распределение корма или отсутствие учёта параметров воды.

Учёные ВолгГТУ разработали киберфизическую систему, которая оптимизирует процесс кормления рыбы в прудах. Она использует датчики для мониторинга параметров воды, таких как температура, уровень pH и растворённый кислород, и регулирует объем и время подачи корма в соответствии с потребностями рыбы. Это положительно сказывается на здоровье и росте рыб.

По словам аспиранта Романа Борзина, система также выдаёт рекомендации по содержанию прудов, сигнализируя об изменении кислотности или необходимости повышения уровня кислорода. Профессор Алла Кравец отметила, что внедрение этой системы сократило еженедельное потребление корма с 950 кг до 860 кг, а время мониторинга одного пруда — с 17 минут до 5 секунд. В будущем планируется использовать искусственный интеллект для прогнозирования производительности прудового хозяйства.