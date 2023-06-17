Российские учёные разработали «умный» пластырь для введения лекарств

Чтобы помочь людям, у которых сахарный диабет, чтобы они не забывали принимать важные лекарства, научные исследователи из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали «умный пластырь» с микроиглами. Эти микроиглы легче использовать и меньше повреждают кожу, чем обычные медицинские иглы. Проект финансируется Российским научным фондом.

Иван Константинович Хмельницкий, доцент кафедры микро- и наноэлектроники в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», рассказал, что они разработали прототип «умной» системы, которая помогает контролировать состояние организма у людей с диабетом. Это микроэлектронное устройство можно встроить в браслет или приклеить на кожу, как обычный пластырь. Главной частью системы являются специальные микроиглы, через которые вводятся лекарственные препараты.

Микроиглы, созданные в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», имеют размер всего 0,5-1 мм. Такой размер позволяет ранкам быстрее заживать, а благодаря большому количеству микроигл можно вводить такое же количество препарата, как с помощью обычной иглы. Исследователи в ЛЭТИ создают разные типы микроигл в зависимости от того, как часто и в каком количестве нужно вводить лекарство. Например, у них есть сплошные микроиглы, на которых наносится препарат, и полые микроиглы, которые имеют отверстия для введения препарата. Учёные также работают над набухающими полимерными микроиглами, которые растворяются в организме после исполнения назначения.

Сахарный диабет становится все более распространённым, и, по статистике, в России около 10,5 миллионов человек страдают от этого заболевания, что составляет примерно каждого 15-го жителя. В будущем такие «умные» системы могут стать широко распространёнными как индивидуальные устройства для лечения диабета и других болезней.