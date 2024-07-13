Российские учёные разработали установку для изучения отдельных частиц

Новая разработка ученых ИТМО — приставка-манипулятор для анализа одиночных наночастиц — предлагает эффективное решение для лабораторных исследований. Она совместима с любым микроскопом, легка в использовании и не требует глубоких знаний в оптике. За считанные минуты устройство способно изолировать нужную наночастицу и закрепить ее под объективом микроскопа в точно заданной позиции. Эта технология будет полезна для скрининга биологических клеток, создания новых материалов в нанотехнологиях и изучения уникальных свойств частиц в физике.

В современной науке наночастицы играют ключевую роль в различных областях. Они используются для определения примесей в газах и жидкостях, очистки лекарственных препаратов и биовизуализации опухолей. Исследование характеристик и взаимодействия наночастиц с окружающей средой необходимо для создания новых материалов с уникальными свойствами и для развития новых методов в лечении заболеваний и технологий.

Важность изучения наночастиц проявляется в их особых свойствах, зависящих не только от химического состава, но и от размера и формы. Эти параметры определяют эффективность наночастиц в различных приложениях — от медицинских технологий до квантовой электроники. Применение электродинамической ловушки для изучения одиночных частиц позволяет значительно упростить процесс исследований, обеспечивая точное и быстрое позиционирование объекта для детального анализа.