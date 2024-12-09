Российские учёные разработали установку для лечения рака мозга

Российские учёные разработали уникальную установку для лечения сложных видов рака, включая глиобластому, одну из самых агрессивных опухолей головного мозга. Как сообщил Сергей Таскаев, ведущий научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН и лауреат премии «Вызов» за 2024 год, новая технология уже работает в Китае, а вскоре появится в России. Устройство основано на бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), которая обеспечивает высокую точность лечения и минимальные побочные эффекты.

Метод БНЗТ работает благодаря специальным препаратам с содержанием бора, которые накапливаются в опухолевых клетках. После этого пациент подвергается воздействию нейтронов, запускающих ядерную реакцию внутри опухоли. Как пояснил Сергей Таскаев, энергия высвобождается только в клетках с бором, разрушая их изнутри и оставляя здоровые ткани нетронутыми. Учёный подчеркнул, что такая технология особенно эффективна для быстрорастущих видов рака, где другие методы, как химио- или лучевая терапия, нередко оказываются менее результативными.

Уже создано четыре установки для клинических испытаний, одна из которых работает в Китае, делая его второй страной в мире, применяющей этот метод. Сергей Таскаев добавил, что российский Центр онкологии им. Блохина в Москве планирует завершить монтаж своей установки к апрелю следующего года, став четвёртой клиникой в мире, использующей БНЗТ. Учёный уверен, что этот подход может стать прорывом в лечении сложных онкологических заболеваний.