Российские учёные разработали устройство для обеззараживания воды для теплиц

Московская компания, специализирующаяся на создании интеллектуального оборудования для фермерских хозяйств и тепличных комплексов, представила новый способ очистки воды с использованием ультрафиолетовых дезинфекторов. Согласно Владиславу Овчинскому, министру правительства Москвы, подобных устройств в России не существует.

Принцип работы этого устройства от компании «Лаборатория инженерных систем» заключается в пропускании воды через ультрафиолетовое излучение, обладающее свойствами, способными уничтожить бактерии. Очищенная вода затем используется для полива овощей, выращиваемых в тепличных комплексах. Это устройство, согласно Овчинскому, имеет производительность 100 тыс. литров в час и отличается отсутствием аналогов в России.

Генеральный директор компании, Игорь Соколов, отметил, что дезинфектор состоит на 90% из отечественных комплектующих, и подчеркнул стремление к полной замене импортных технологий для современных промышленных теплиц. Первый экземпляр этого дезинфектора уже внедрён в тепличный комплекс в Калужской области, а в планах компании — расширение поставок в другие регионы России.