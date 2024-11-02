Российские учёные разработали устройство для ускорения 5G

Специалисты МФТИ вместе с партнёрами из компании «Телепорт» представили устройство, которое может заметно ускорить и улучшить передачу данных. Речь идёт о дуплексоре — специальном блоке для приёмо-передающих радиомодулей, предназначенных для работы в сетях 5G, сообщили в пресс-службе института. Испытания новинки прошли в Ижевске и на площадке МФТИ, где фильтры дуплексора показали высокий уровень подавления помех — более 120 дБ.

По словам инженеров, фильтры играют ключевую роль, снижая нежелательные сигналы и улучшая электромагнитную совместимость, что критически важно для стабильной работы 5G-устройств. Как пояснил директор НИЦ мобильной связи МФТИ Григорий Серегин, это устройство — лишь один из этапов создания полностью отечественной сети 5G. Кроме того, в МФТИ работают над антенными устройствами с фазированными решётками и другими компонентами для базовых станций, что должно укрепить телекоммуникационные возможности России.

Развитие 5G входит в планы Минцифры, которые предполагают постепенное развёртывание таких сетей с 2028 года. Представители МФТИ подчёркивают, что это часть большой стратегии на глобальном рынке связи, где лидерство в технологиях 5G играет всё более важную роль.