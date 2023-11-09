Российские учёные разработали вакцину от опухолей мозга

Учёные из Нижегородского университета Лобачевского создали вакцину для предотвращения развития опухолей головного мозга. Используя дендритные клетки костного мозга мышей и фрагменты опухоли, они разработали вакцину, которая активирует иммунитет и помогает организму бороться с раковыми клетками. Эксперименты на мышах с глиомой, одной из агрессивных опухолей, показали высокую выживаемость вакцинированных животных, в то время как мыши из контрольных групп скончались быстро.

Дендритные клетки, являющиеся связующим звеном между врождённым и приобретённым иммунитетом, распознают опухоль и активируют Т-клетки для борьбы с раковыми клетками. Научная группа начала с анализа сигнальных молекул, высвобождаемых при гибели клеток, которые критически важны для активации иммунитета. Учёные утверждают, что созданную ими вакцину можно использовать не только в качестве поддерживающей терапии, но и как самостоятельное лечение рака головного мозга.

Сотрудники лаборатории подчеркнули, что разработка эффективной вакцины — первый шаг, и следующим этапом будет создание вакцины для лечения уже существующих опухолей. Этот метод особенно важен в случаях, когда операция невозможна. При успехе вакцинация с использованием клеток опухоли конкретного пациента позволит персонализировать терапию и лечить не симптомы, а источник заболевания.