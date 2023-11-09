Российские учёные разработали вакцину от опухолей мозга

Российские учёные разработали вакцину от опухолей мозгаИспытания на животных закончились успехом
Российские учёные разработали вакцину для профилактики опухолей мозга
Учёные из Нижегородского университета Лобачевского создали вакцину для предотвращения развития опухолей головного мозга. Используя дендритные клетки костного мозга мышей и фрагменты опухоли, они разработали вакцину, которая активирует иммунитет и помогает организму бороться с раковыми клетками. Эксперименты на мышах с глиомой, одной из агрессивных опухолей, показали высокую выживаемость вакцинированных животных, в то время как мыши из контрольных групп скончались быстро.
Дендритные клетки, являющиеся связующим звеном между врождённым и приобретённым иммунитетом, распознают опухоль и активируют Т-клетки для борьбы с раковыми клетками. Научная группа начала с анализа сигнальных молекул, высвобождаемых при гибели клеток, которые критически важны для активации иммунитета. Учёные утверждают, что созданную ими вакцину можно использовать не только в качестве поддерживающей терапии, но и как самостоятельное лечение рака головного мозга.
Сотрудники лаборатории подчеркнули, что разработка эффективной вакцины — первый шаг, и следующим этапом будет создание вакцины для лечения уже существующих опухолей. Этот метод особенно важен в случаях, когда операция невозможна. При успехе вакцинация с использованием клеток опухоли конкретного пациента позволит персонализировать терапию и лечить не симптомы, а источник заболевания.