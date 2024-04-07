Российские учёные разработали «вечные» кирпичи и тротуарную плитку

Учёные из университета В. И. Вернадского разработали прочные тротуарные плитки и кирпичи, которые не содержат цемента и других связующих компонентов. Вместо этого в процессе производства использовался шлак, оставшийся после работы металлургических заводов. Этот метод основан на искусственной карбонизации, которая позволяет создавать материалы с высокой прочностью и долговечностью.

Шлак, накапливающийся на металлургических заводах в огромных количествах, на самом деле представляет собой отходы производства. В России сейчас накоплено около 500 миллионов тонн этого материала. Этот шлак содержит минералы, которые при взаимодействии с углекислым газом образуют прочные и устойчивые соединения.

Сложность производства заключается в создании специальных условий, таких как карбонизационные камеры, где шлак подвергается высоким температурам и давлению. В результате получается сверхпрочный материал, который можно использовать для изготовления долговечных тротуарных плиток и кирпичей. Дополнительным плюсом является использование углекислого газа из промышленных выбросов, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.