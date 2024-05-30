Российские учёные разработали замену импортного напитка от диабета

Учёные из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), создали новый напиток, который может помочь диабетикам контролировать уровень сахара в крови. Они использовали белковый гидролизат, сделанный из куриных желудков и других продуктов питания, чтобы смоделировать этот напиток. Утверждается, что этот напиток может быть полезным дополнением к обычному лечению диабета и может помочь уменьшить необходимость в инсулине.

Сахарный диабет — серьёзное заболевание, которое развивается, когда организм не может правильно управлять уровнем сахара в крови. Это может привести к различным осложнениям, таким как слепота и инфаркт. В России более 10 миллионов человек страдают от диабета, и для них важно иметь здоровое питание, которое помогает контролировать уровень глюкозы.

Учёные из ЮУрГУ разработали специальный напиток, который содержит биоактивные пептиды, которые могут помочь снизить уровень сахара в крови. Эти пептиды также имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Учёные планируют дальнейшие исследования на людях, чтобы подтвердить эффективность этого напитка и его потенциальную пользу для диабетиков.