Российские учёные разработают биомодели болезней нервной системы

Учёные Нижегородского университета Лобачевского начали новый проект в «Сириусе», который направлен на борьбу с врождёнными заболеваниями головного мозга. В рамках этого исследования специалисты займутся нейрогенетикой и иммунотерапией опухолей мозга, сообщила пресс-служба вуза. Они собираются создать уникальные модели животных с врождёнными пороками развития нервной системы и опухолями головного мозга. В университете отмечают, что это поможет выяснить, какую роль играют ранее неизученные гены, и протестировать новые методы клеточной иммунотерапии.

Часть работы будет проходить в лабораторном комплексе «Сириуса», а инвазивные исследования — в Центре генетических коллекций лабораторных животных университета. Учёные смогут использовать более 30 линий мышей, включая уникальные модели, которые позволяют исследовать такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, эпилепсия и аутизм. Это даст возможность более глубоко изучить механизмы заболеваний и протестировать новые подходы к лечению.

Алексей Бабаев, руководитель центра, отметил, что с помощью программы «Приоритет 2030» лаборатория трансгенеза значительно расширила свои возможности. Теперь она может внедрять эмбриологические и трансгенные методы в научные проекты. Учёные из НИИ нейронаук, Института биологии и биомедицины ННГУ и Научного центра «Фотоника» активно используют специально созданные мышиные модели в своих исследованиях. Команда также занимается тестированием импортозамещающих материалов для ЭКО-клиник и поддерживает коллекции лабораторных животных для совместных проектов с фармацевтическими компаниями.