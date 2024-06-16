Российские учёные разработают чат-бот для беременных

В России студенты из Марийского государственного университета разработали чат-бот, предназначенный для беременных женщин. Он предлагает психологическую поддержку и информацию о беременности. Планируется выпустить две версии: бесплатную с основными сведениями и платную с рекомендациями по питанию, упражнениям и психологической помощи.

Лидер проекта, студентка Мария Протасова, сообщила, что готовое приложение с чат-ботом будет доступно для скачивания на сайте университета. Проект отмечен в Платформе Национальной технологической инициативы как уникальный благодаря собранной в нем обширной общедоступной информации.

Чат-бот сфокусирован на психологической поддержке и способен помочь беременным женщинам разрешить волнения перед родами, дать советы по грудному вскармливанию и помочь в вопросах, связанных с семейными отношениями после рождения ребёнка. Проект находится на стадии концепции, и его создатели активно ищут партнёров для реализации и дальнейшего развития.